Ο Παναθηναϊκός έχει βγει δυναμικά στην αγορά και προσπαθεί να ενισχυθεί. Μετά την επικείμενη πώληση του Ματέους Τετέ και την έλευση του Παύλου Παντελίδη, είναι έτοιμος να «κλείσει» και το θέμα του τερματοφύλακα, με τον Αργεντινό Λούκας Τσάβες να έρχεται σε πρώτο πλάνο.

Ο 30χρονος γκολκίπερ που αγωνίστηκε την τελευταία διετία ως δανεικός στον Παναιτωλικό απ’ την Αρχεντίνος Τζούνιορς, αποχώρησε απ’ την ομάδα του Αγρινίου, παρά την πρόταση ανανέωσης που του κατατέθηκε.

Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί με πολύ ενδιαφέρον την περίπτωσή του κι έχει ξεκινήσει συζητήσεις για την απόκτησή του. Για τον κίπερ έχει πολύ καλή άποψη ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο Τσάβες γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ είναι καλό με την μπάλα στα πόδια, βοηθώντας στο build up.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Ρίβερ Πλέιτ και το 2020 πήρε μεταγραφή στην Αρχεντίνος Τζούνιορς, στην οποία ανήκει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά τα χρόνια έχει μετρήσει 137 συμμετοχές, διατηρώντας 56 φορές απαραβίαστη στην εστία του.

Στον δανεισμό του στην Ουρακάν κατέγραψε 81 εμφανίσεις, ενώ στον Παναιτωλικό μέτρησε 65 συμμετοχές, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του σε 25 αγώνες.