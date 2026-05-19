Στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού θα τεθούν απ’ την Πέμπτη (21/5) στις 16:00 τα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής περιόδου, που θα βρει τους «πράσινους» στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, ένα χρόνο πριν απ’ την οριστική «μετακόμιση» του ποδοσφαιρικού «τριφυλλιού» στο νέο γήπεδό του στην περιοχή του Βοτανικού.

Οι «πράσινοι» ενημέρωσαν τους φίλους της ομάδας πως η διάθεση των νέων καρτών διαρκείας θα γίνει σε τρεις φάσεις, με όσους τις αποκτούν να έχουν προτεραιότητα στα διαρκείας της σεζόν 2027/28 στο γήπεδο του Βοτανικού.

Οι τιμές των νέων καρτών διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026/27 είναι οι εξής:

3A, 3B, 15A, 15B, 33A, 33B, 21A, 21B – 400 ευρώ

5A, 5B, 13A, 31A, 31B – 550 ευρώ

7A, 7B, 11A, 11B – 780 ευρώ 550 ευρώ (ανανέωση)

9A, 9B – 1.000 ευρώ 700 ευρώ (ανανέωση)

29A, 29B – 1.300 ευρώ –

23A, 23B FAMILY – 825 ευρώ*

VIP Ρ1, Ρ2 – 4.500 ευρώ

*Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ένα παιδικό εισιτήριο και ένα γονέα.

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος της υποχρεωτικής ετήσιας συνδρομής 60€ στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό (για φιλάθλους άνω των 18 ετών).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Η νέα ποδοσφαιρική σεζόν 2026-27 βρίσκει τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο γήπεδο όπου οι φίλαθλοί μας έχουν ζήσει τις περισσότερες από τις σπουδαιότερες ευρωπαϊκές βραδιές των τελευταίων δεκαετιών!

Το ανακαινισμένο Ολυμπιακό Στάδιο θα αποτελέσει την αφετηρία για το άλμα του Παναθηναϊκού στην επόμενη φάση της ιστορίας του, στο νέο σύγχρονο γήπεδό του.

Από την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, στις 4μ.μ., ξεκινάει η διάθεση των Εισιτηρίων Διαρκείας της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27!

Στην πρώτη φάση προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοχοι διαρκείας της περσινής σεζόν, οι οποίοι θα μπορούν έως και τις 27 Μαΐου να διατηρήσουν την ίδια θέση με τη σεζόν 2025-26. Η δεύτερη φάση ξεκινάει στις 29 Μαΐου και διαρκεί έως 3 Ιουνίου και αφορά όσους παλαιούς κατόχους θέλουν να αλλάξουν θέση. Η τρίτη φάση ξεκινάει από 4 Ιουνίου και αφορά τους νέους κατόχους.

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας 2026-27 απευθύνεται σε ενεργά μέλη του Παναθηναϊκού Α.Ο. μέσω του κωδικού κάρτας μέλους (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έκδοση ή ανανέωση της κάρτας μέλους https://www.pao1908.com/membership).

Η θέση σου είναι εδώ!».

Όσοι αποκτήσουν εισιτήριο διαρκείας της σεζόν 2026-27 μπαίνουν σε ειδική κατηγορία προτεραιότητας απόκτησης διαρκείας για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού!

Απόλυτη προτεραιότητα θα έχουν όσοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025-26, ανανεώσουν το εισιτήριό τους και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Δεύτεροι σε προτεραιότητα θα είναι οι νέοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας (σεζόν 2026-27). Οι φίλαθλοι της κατηγορίας αυτής θα εξυπηρετηθούν στο νέο γήπεδο βάσει της διαθέσιμης χωρητικότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση κάρτας Μέλους του Παναθηναϊκού Α.Ο. για τη σεζόν 2025-26, η οποία είναι διαθέσιμη έως και τις 31/5/2026 (οι ανήλικοι φίλαθλοι δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης κάρτας μέλους του Α.Ο.).

Από τη συγκεκριμένη διαδικασία προτεραιοποίησης εξαιρούνται οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας στις θύρες 13, 14 και 7.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί πως οι φίλαθλοι ΑΜΕΑ (με πιστοποιημένη αναπηρία 67% και άνω) δικαιούνται έκπτωση 50% σε όλες τις θύρες εκτός των πετάλων. Για την αγορά εισιτηρίου, μπορούν να επικοινωνήσουν στο info@paotickets.gr με συνημμένο το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.