Ο Παναθηναϊκός έσωσε την εφετινή του ευρωπαϊκή χρονιά με την σπουδαία πρόκριση επί της Λανς, χάρη στην οποία πήρε την πρόκριση για τη League Phase του Europa Conference League.

Για να φτάσει η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο στην παλικαρίσια νίκη με 2-0 σκορ επί της Λανς έπαιξε μεγάλη… μπάλα στις εξέδρες και ο κόσμος του «τριφυλλιού».

Οι φίλαθλοι των πρασίνων ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των ιθυνόντων του συλλόγου και δημιούργησαν ένα καυτό Ολυμπιακό Στάδιο, που σαφέστατα έπαιξε ρόλο ώστε η πλάστιγγα της πρόκρισης να γείρει υπέρ της ελληνικής ομάδας.

Συγκεκριμένα στο εν λόγω ματς στις εξέδρες του ΟΑΚΑ βρέθηκαν 58.500 υποστηρικτές της ομάδας, αριθμός που αποτελεί τη μεγαλύτερη φετινή προσέλευση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η δεύτερη κορυφαία επίδοση αφορά το ματς Άγιαξ-Παναθηναϊκός στη «Γιόχαν Κρόφι Αρένα», ενώ άλλες δύο φορές ως τώρα η προσέλευση έχει ξεπεράσει τις 50.000 και έχει γίνει ξανά από τον Αίαντα.

Highest attendances this summer in all UEFA competitions combined:

58,500 Panathinaikos 🇬🇷 – Lens 🇫🇷 (ECL-PO)

54,089 Ajax 🇳🇱 – Panathinaikos 🇬🇷 (EL-Q3)

54,010 Ajax 🇳🇱 – Jagiellonia 🇵🇱 (EL-PO)

53,590 Ajax 🇳🇱 – Vojvodina 🇷🇸 (EL-Q2)

46,827 Galatasaray 🇹🇷 – Young Boys 🇨🇭 (CL-PO)…

— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 31, 2024