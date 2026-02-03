Με σημαντικές απουσίες αλλά χωρίς εκπλήξεις ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο (Τετάρτη 4/2, 20:30, Cosmote Sport 1).

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν υπολογίζει στους τραυματίες Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Κώτσιρας και Ντέσερς, καθώς και στον Τουμπά που ταλαιπωρείται από πνευμονία, ενώ αυξημένες πιθανότητες να βρεθούν στην αποστολή έχουν τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα των «πράσινων», Μουσά Σισοκό και Χάβι Ερνάντεθ.

Η τελευταία προπόνηση περιλάμβανε προθέρμανση, δουλειά στην τακτική και παιχνίδι με τελειώματα, με τον Ισπανό τεχνικό να κρατά κλειστά τα χαρτιά του, αποφεύγοντας να ανακοινώσει αποστολή ενόψει του αγώνα.