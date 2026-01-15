Δύσκολα θα καταφέρει να παίξει ο Φίλιπ Τζούρισιτς να παίξει στο ντέρμπι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (18/1, 21.00) για τη 17η αγωνιστική της Super League.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός, ο οποίος πέτυχε γκολ στον αγώνα του πρώτου γύρου στη Λεωφόρο (νίκησε 3-2 η Ένωση), έχει ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο. Έτσι, ακολούθησε θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα.

Η προπόνηση των «πράσινων» έγινε σε δύο γκρουπ. Οι βασικοί του αγώνα του Κυπέλλου με τον Άρη, έκαναν αποθεραπεία.

Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Πρόγραμμα θεραπείας ακολούθησε ο Ντέσερς.