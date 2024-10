Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα το απόγευμα του Σαββάτου (5/10) την προετοιμασία του ενόψει του κυριακάτικου (6/10, 20:30) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ για την 7η αγωνιστική της Super League, με τον Ντιέγκο Αλόνσο να επιλέγει για πρώτη φορά φέτος σε αγώνα πρωταθλήματος και τον Γιώργο Νίκα.

Στον αντίποδα, εκτός έμεινε ο Μάγκνουσον, ο Πάλμερ-Μπράουν και ο Γιώργος Βαγιαννίδης που έχει μπει στο «ψυγείο» με απόφαση της διοίκησης. Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν το πρόγραμμά τους με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι τακτικής.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ντιέγκο Αλόνσο γνωστοποίησε την αποστολή της ομάδας για το ντέρμπι. Στη λίστα βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Σπόραρ, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Μπάλντοκ, Νίκας και Αράο.

Our squad list for tomorrow’s game against Olympiacos ☘️#PAOFC #Panathinaikos #slgr #StoiximanSuperLeague #PAOOLY pic.twitter.com/LIC36XbE7o

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 5, 2024

