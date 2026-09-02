Χωρίς προβλήματα ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του εν όψει της αναμέτρησης με τη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ (3/9, 21:00, ΣΚΑΪ) για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το πρόγραμμα προπόνησης ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και τελειώματα.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την 24μελή αποστολή περιλαμβάνοντας σ’ αυτή και έξι «μικρούς».

Αναλυτικά η «πράσινη» αποστολή:

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Λάβδας, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τεττέη, Ραστόντερ, Ντέσερς και Νεμπής.