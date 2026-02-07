Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν όψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ράφα Μπενίτεθ συμπεριέλαβε στους 24 εκλεκτούς και τον νεοαποκτηθέντα μέσο, Αντριάνο Γιάγκουσιτς, παρότι ο Κροάτης έχει προλάβει να συμμετάσχει μόλις σε μία προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

Αναλυτικά οι εκλεκτοί του Ισπανού τεχνικού: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Τεττέη, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς.

Το πρόγραμμα των παικτών του Παναθηναϊκού στην προπόνηση του Σαββάτου ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Στο πρόγραμμα επανήλθε ο Γιάννης Κώτσιρας που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Τσέριν (λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα), Τουμπά, Πελίστρι. Θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Σισοκό. Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή.