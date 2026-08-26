Την αποστολή του Παναθηναϊκού για την κρίσιμη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε στα play-offs του Conference League ανακοίνωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του.

Οι «πράσινοι» μετρούν αντίστροφα για το ματς που θα κρίνει την πρόκρισή στη League Phase, μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ. Η αποστολή αναχωρεί το απόγευμα της Τετάρτης για την Τσεχία για την αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (27/8, 20:00).

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr