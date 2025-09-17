Οριστικοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (17/9) η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Χρήστο Κόντη, με τον Έλληνα τεχνικό να αναλαμβάνει το «τιμόνι» των «πράσινων» ως «υπηρεσιακή» λύση στον «πράσινο» πάγκο, μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια.

Ο Κόντης θα προπονήσει τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού την Πέμπτη (18/9) και θα καθίσει στον πάγκο των «πράσινων» στο κυριακάτικο (21/9) μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.

Από εκεί και πέρα, συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να παραμείνει κι ως μέλος του επόμενου τιμ του Παναθηναϊκού, αν κι αυτό είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει οριστικά όταν βρει το «τριφύλλι» τον επόμενο προπονητή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κόντης ήταν ο άμεσος συνεργάτης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό, ενώ τον Μάιο του 2024 ανέλαβε το «τριφύλλι», μετά την αποχώρηση του Τερίμ, οδηγώντας το στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (νίκη με 1-0 επί του Άρη στον τελικό).