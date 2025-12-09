Στην αποστολή της Εθνικής Ελεφαντοστού φιγουράρει, όπως αναμενόταν άλλωστε, το όνομα του Αλμπάν Λαφόν, για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής (21 Δεκεμβρίου-18 Ιανουαρίου) που θα διεξαχθεί στο Μαρόκο.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής των «ελεφάντων» Έμερς Φαέ συμπεριέλαβε τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού στη λίστα των 26 εκλεκτών του (και 2 αναπληρωματικούς), στην οποία υπάρχουν δύο αξιοσημείωτες απουσίες, αυτή του Νίκολας Πεπέ (Βιγιαρεάλ) και εκείνη του Σιμόν Αντίνγκρα (Σάντερλαντ).

Αντίθετα στην αποστολή επιστρέφει ο 33χρονος Βίλφριντ Ζαχά, ο οποίος είχε φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα με το εθνόσημο πριν δύο χρόνια.