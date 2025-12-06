Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκλήρωσαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού την προετοιμασία τους εν όψει της αναμέτρησης με την ΑΕΛ Novibet στην «AEL FC Arena» (7/12, 17:30, Cosmote Sport 1), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Super League.

Ο τεχνικός του «τριφυλλιού», Ράφα Μπενίτεθ, συμπεριέλαβε στην αποστολή για τη Λάρισα τον Αλμπάν Λαφόν, ο οποίος ξεπέρασε τη θλάση στον δικέφαλο, που είχε υποστεί στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, και πλέον συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να βρεθεί στο αρχικό σχήμα.

Στον αντίποδα, ο Ισπανός προπονητής καταστρώνει τα πλάνα του για τον αγώνα με τους «βυσσινί», χωρίς να υπολογίζει στον Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος εκτίει ποινή λόγω καρτών.

Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πελίστρι, ο Ρενάτο Σάντσες γυμνάστηκε ατομικά, ενώ ο Κυριακόπουλος έκανε θεραπεία, με τη σημερινή προπόνηση να περιλαμβάνει προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Μετά το τέλος το προγράμματος ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού για τη Λάρισα, στην οποία συμπεριλήφθηκαν οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς.