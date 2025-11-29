Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε χωρίς απρόοπτα την τελευταία του προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» το απόγευμα του Σαββάτου (29/11), ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ, που θα διεξαχθεί τη Κυριακή (30/11, 21:00), στη Λεωφόρο, για τη 12η αγωνιστική της Super League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε το διαθέσιμο ρόστερ του να μεγαλώνει ξανά, καθώς μετά τους Καλάμπρια και Κώτσιρα που επέστρεψαν στο προηγούμενο παιχνίδι, μπήκε στην αποστολή και ο Σίριλ Ντέσερς.

Ο Νιγηριανός επιθετικός, που είχε μείνει εκτός δράσης, περίπου δύο μήνες, λόγω τραυματισμού στην ποδοκνημική, μετρά πλέον αρκετές μέρες προπονήσεων με την ομάδα, και θεωρείται πλήρως έτοιμος, με τον Ισπανό προπονητή να εξετάζει το ενδεχόμενο να του δώσει χρόνο συμμετοχής.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε για πρώτη φορά ο Βισέντε Ταμπόρδα, με το Τεχνικό Επιτελείο να κρίνει πως χρειάζεται επιπλέον δουλειά για να κερδίσει ξανά ρόλο στο αγωνιστικό πλάνο.

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιλάμβανε προθέρμανση, δουλειά στην κυκλοφορία της μπάλας, τακτική και στατικές φάσεις. Ατομικό ακολούθησαν οι Πελίστρι και Σάντσες, ενώ Κυριακόπουλος και Λαφόν έκαναν θεραπεία.

Παρόντας στη διαδικασία ήταν και ο Γιάννης Αλαφούζος, ενώ μετά το τέλος της προπόνησης ο Μπενίτεθ ανακοίνωσε την 24μελή αποστολή, η οποία αποτελείται από τους:

Ντραγκόφσκι, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτα, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρα, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκο, Νίκα, Πάντοβιτς και Σταμέλλο.