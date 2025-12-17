Νίκη τετράδας ψάχνει ο Παναθηναϊκός στην αυλαία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τους «πράσινους» να δοκιμάζονται αυτήν την ώρα απέναντι στην Καβάλα στο «Ανθή Καραγιάννη».

Ο Ράφα Μπενίτεθ προχώρησε σε ολικό λίφτινγκ στο αρχικό σχήμα της ομάδας του για το ματς με τους «αργοναύτες», κατεβάζοντας εντελώς διαφορετική ενδεκάδα στο σημερινό ματς σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι με τον Βόλο.

Πιο συγκεκριμένα σε σχηματισμό 4-3-3 οι «πράσινοι» έχουν παραταχθεί με τον Κότσαρη κάτω από τα γκολπόστ και τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Φικάι και Μλαντένοβιτς στην άμυνα της άμυνας.

Στην μεσαία γραμμή έχουν ξεκινήσει οι Βιλένα, Μπρέγκου και Νίκας, με τους Ταμπόρδα και Μαντσίνι να είναι στα άκρα και τον Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Καβάλα-Παναθηναϊκός 0-0

Καβάλα: Γιαννίκογλου, Διονέλλης, Ελ Καντουσί, Κατσουλίδης, Αλιατίδης, Γαβριηλίδης, Μπρέγκου, Σιφναίος, Παπαδόπουλος, Χρούστινετς και Σπαντονίδης.

Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Φικάι, Μλαντένοβιτς, Μπρέγκου, Βιλένα, Νίκας, Ταμπόρδα, Μαντσίνι, Σβιντέρσκι