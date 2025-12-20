Με τον Μίλος Πάντοβιτς να επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης και να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή για τη Θεσσαλονίκη, ολοκλήρωσαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού την προετοιμασία τους, εν όψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (21/12, 19:30, Novasports Prime), για την 15η αγωνιστική της Super League.

O Σέρβος φορ είχε τραυματιστεί στον αγώνα Κυπέλλου της Τετάρτης (17/12), με την Καβάλα στο «Ανθή Καραγιάννη», και την Παρασκευή, (19/12), έκανε ατομικό πρόγραμμα.

Από την πλευρά του, ο Κάρολ Σφιντέρσκι, ο οποίος είχε χτυπήσει στο κεφάλι στον αγώνα στην Καβάλα, και του οποίου οι εξετάσεις ήταν «καθαρές», τέθηκε κανονικά στη διάθεση του προπονητή του ενόψει της αναμέτρησης με την πρώην ομάδα του.

Στο μεταξύ, ο τεχνικός του «τριφυλλιού», Ράφα Μπενίτεθ, καταστρώνει τα πλάνα του για το αυριανό ντέρμπι χωρίς να υπολογίζει τους Ντέσερς και Λαφόν, οι οποίοι έχουν υποχρεώσεις στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, την ώρα που ο Κυριακόπουλος συνέχισε το ατομικό πρόγραμμά του.

Μετά την πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης», η οποία περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις, ο Ισπανός προπονητής ανακοίνωσε την αποστολή για την Τούμπα. Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Σταμέλλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ–Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Νίκας, Βίλενα, Πάντοβιτς.