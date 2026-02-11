Το διπλό στο Καραϊσκάκη επί του Ολυμπιακού άλλαξε τη ψυχολογία στον Παναθηναϊκό. Το 1-0 στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου με το γκολ του Ταμπόρδα έδωσε αυτοπεποίθηση και πίστη σε μια ομάδα που είχε δεχτεί έντονη κριτική. Τώρα, ο Ράφα Μπενίτεθ καλείται να μεταφέρει αυτή τη θετική ενέργεια στην αποψινή ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, προκειμένου να κάνει την ανατροπή του 0-1 της Λεωφόρου και να πάρει την πρόκριση στον τελικό.

