Με ανανεωμένη ευρωπαϊκή λίστα θα μπει, όπως αναμενόταν άλλωστε, ο Παναθηναϊκός στη μάχη των νοκ άουτ του Europa League.

Λίγο πριν εκπνεύσει η διορία της UEFA, το βράδυ της Πέμπτης (5/2), οι «πράσινοι» γνωστοποίησαν τις τρεις αλλαγές που είχαν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν ενόψει των αγώνων με τη Βικτόρια Πλζεν για την πρόκριση στους «16».

Στη List A προστέθηκαν οι Σαντίνο Αντίνο, Ανδρέας Τεττέη και Χάβι Ερνάντεθ, με τον Ράφα Μπενίτεθ να επιλέγει να μην ενισχύσει τη λίστα με κάποιον από τους νεοαποκτηθέντες κεντρικούς μέσους.

Ήδη απ’ τη List A του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League έχουν αποχωρήσει εδώ και λίγες εβδομάδες οι Τετέ (μεταγραφή στην Γκρέμιο), Ντραγκόφσκι (μεταγραφή στην Βίτζεβ Λοτζ), Μπρέγκου (μεταγραφή στον Παναιτωλικό) και Φικάι (μεταγραφή στην Πιάστ Γκλίβιτσε), ενώ έχει τεθεί εκτός πλάνων ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς.

Η αποχώρηση των Μπρέγκου και Φικάι, που είχαν χαρακτηριστεί ως «club-grown players», οδήγησε σε μείωση της List A από 24 σε 22 ποδοσφαιριστές.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα πορευτεί στα νοκ άουτ με 22 παίκτες στη βασική λίστα και επτά ακόμη στη List B, η οποία περιλαμβάνει τους Κάτρη, Γείτονα, Καλοσκάμη, Λάβδα, Σκαρλατίδη, Τερζή και Βύντρα.