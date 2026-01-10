Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, το οποίο θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, καθώς στη Λεωφόρο έγινε αλλαγή χλοοτάπητα.

Μετά την απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης», ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστούς τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του.

Για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκαν σε αποστολή οι νεοφερμένοι Τεττέη, Κοντούρης και Τσάβες, σε αντίθεση με τον Παντελίδη, που κουβαλούσε ποινή από την Κηφισιά και θα εκτίσει κόντρα στους Σερραίους. Τιμωρημένοι επίσης είναι οι Μπακασέτας και Πάλμερ-Μπράουν.

Από εκεί και πέρα, ο Ισπανός τεχνικός μετράει σημαντικές επιστροφές, αφού επανέρχεται ο Φακούντο Πελίστρι, που είχε να παίξει από τις 9 Νοεμβρίου, όπως επίσης και ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Στις επιστροφές λογίζεται και ο Ρενάτο Σάντσες, που είχε να παίξει από τις 29 Οκτωβρίου και το ματς κυπέλλου με τον Ατρόμητο.

Αντίθετα, έμεινε εκτός ο Πάντοβιτς, παρότι συμμετείχε κανονικά στο προπονητικό πρόγραμμα. Εκτός ασφαλώς είναι και ο Ντέσερς, που ακολούθησε θεραπεία.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Κότσαρης, Τσάβες, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τεττέη, Σάντσες, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Βιλένα, Κυριακόπουλος.