Μπορεί οι άνθρωποι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να βρίσκονται σε αναζήτηση μόνιμης λύσης για τη θέση του προπονητή, καθώς ο Χρήστος Κόντης έχει αναλάβει υπηρεσιακός τεχνικός, ωστόσο φαίνεται ότι αυτή δεν θα είναι η μοναδική αλλαγή στον οργανισμό. O «ισχυρός άνδρας» του «τριφυλλιού», Γιάννης Αλαφούζος, σκέφτεται να προχωρήσει σε αλλαγές και σε άλλα πόστα στην ομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν επαφές με τον Φράνκο Μπαλντίνι, προκειμένου να αναλάβει τη θέση του general manager στους «πράσινους» και να είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην ΠΑΕ και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο Ιταλός διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε διοικητικές θέσεις, καθώς έχει εργαστεί μεταξύ άλλων σε Ρόμα, Ρεάλ Μαδρίτης και Τότεναμ.

Στο μεταξύ, υποψήφιος να αναλάβει θέση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στο πλαίσιο της… αναδόμησης στο διοικητικό κομμάτι του «τριφυλλιού», φέρεται ο πρώην Πρόεδρος της ΕΠΟ, Σοφοκλής Πιλάβιος, ο οποίος έχει διατελέσει μέλος στο Δ.Σ. και Νομικός Σύμβουλος της «πράσινης» εταιρείας.