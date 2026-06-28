Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες ανέγερσης του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, με την ΠΑΕ να ανεβάζει στο YouTube ένα άκρως εντυπωσιακό βίντεο.
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Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες ανέγερσης του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, με την ΠΑΕ να ανεβάζει στο YouTube ένα άκρως εντυπωσιακό βίντεο.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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