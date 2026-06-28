Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες ανέγερσης του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, με την ΠΑΕ να ανεβάζει στο YouTube ένα άκρως εντυπωσιακό βίντεο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Votanikos #γήπεδο #Παναθηναϊκός