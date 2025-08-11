Τη μετατροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από επταμελές, σε οκταμελές και την είσοδο του Τάκη Φύσσα (και) στο συμβούλιο της ομάδας αναλαμβάνοντας καθήκοντα Γ’ αντιπροέδρου, επικύρωσε η Γενική Συνέλευση των μετόχων του ποδοσφαιρικού «τριφυλλιού», το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (8/8).

Αν και η θητεία του προηγούμενου Δ.Σ. της «πράσινης» ΠΑΕ -που εξελέγη την 1η Ιουλίου 2024- έληγε στις 11 Δεκεμβρίου 2026, υπήρχε απόφαση για επιπλέον «εσωτερική» ενίσχυση, προκειμένου να γίνει πιο λειτουργικό το συμβούλιο.

Στο διοικητικό σχήμα υπό την προεδρία του Γιάννη Αλαφούζου (που κατέχει και τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου), υπήρχαν δύο αντιπρόεδροι:

Ο Α’ αντιπρόεδρος Γιάννης Παναγιωτίδης και η Β’ αντιπρόεδρος κυρία Αθηνά Μπαλωμένου και τα υπόλοιπα μέλη ήταν ο Σπύρος Βλάχος, ο Γιώργος Μαθιόπουλος, η κυρία Άννα Λουμίδη κι ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, Δημήτρης Βρανόπουλος, ως εκπρόσωπος του Α.Ο. στο διοικητικό σχήμα της ΠΑΕ, που προβλέπεται απ’ το καταστατικό.

Ο φόρτος εργασίας στην καθημερινότητα της ΠΑΕ (λόγω και του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό) είχε πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες και για να συμμετάσχουν οι «πράσινοι» στις συσκέψεις και τις συνεδριάσεις της Super League, της ΕΠΟ θα πρέπει να εκπροσωπούνται είτε απ’ τον ιδιοκτήτη τους, είτε μίνιμουμ από αντιπρόεδρο της ΠΑΕ.

Ως εκ τούτου έπρεπε να γίνει κι άλλη μία «προσθήκη» με δημιουργία θέσης Γ’ αντιπροέδρου. Όπερ κι εγένετο προκειμένου να επιμοιραστούν οι αρμοδιότητες σε ένα διευρυμένο οκταμελές Δ.Σ., με τον Τάκη Φύσσα να αναλαμβάνει καθήκοντα Γ’ αντιπροέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός διατηρώντας και το ρόλο που είχε ως σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού και πρέσβης του συλλόγου, όπως υπογραμμίζει και η ανακοίνωση των «πράσινων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την είσοδο του κ. Τάκη Φύσσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ από τη θέση του Γ’ Αντιπροέδρου. Εκτός από τα καθήκοντα συμβούλου στρατηγικού σχεδιασμού του ποδοσφαιρικού τμήματος και πρέσβη του συλλόγου, ο κ. Φύσσας δύναται να εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό στις διεθνείς αθλητικές αρχές και ομοσπονδίες, αλλά και στα συμβούλια ΕΠΟ και Super League».