Σε μία πολύ σημαντική κίνηση ενίσχυσης του στελεχιακού δυναμικού του σε επίπεδο κορυφής προχώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Στέφανο Γιουρέλη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του ποδοσφαιρικού «τριφυλλιού», έχοντας ως κύριο μέλημά του την περαιτέρω οργάνωση της ΠΑΕ.

Ο Στέφανος Γιουρέλης ήταν μέχρι πριν από 11 μήνες Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου.

Τη Δευτέρα (20/4) παρουσιάστηκε στα γραφεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κι ανέλαβε τα νέα καθήκοντά του, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν επισήμως την πρόσληψή του μέσα στα επόμενα 24ωρα.