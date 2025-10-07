Για έναν επιπλέον μήνα θα στερηθεί ο Παναθηναϊκός τις πολύτιμες υπηρεσίες του Σίριλ Ντέσερς.

Ο Νιγηριανός φορ ως γνωστόν στην τελευταία προπόνηση εν όψει του αγώνα με τη Γιύυνγκ Μπόις (24/9) είχε μια πολύ άσχημη σύγκρουση με τον Μπαρτλομέι Ντραγκόφσκι.

Έκτοτε ήταν στα… πιτς, ωστόσο υπεβλήθη σε νέο κύκλο εξετάσεων, που έδειξαν ότι έχει υποστεί κάκωση στην ποδοκνημική, σε ένα σημείο που έχει ευπάθεια.

Έτσι οι «πράσινοι» αποφάσισαν να πάνε σε συντηρητική αγωγή και να μη βιαστούν με τον 30χρονο άσο και να ρισκάρουν νέα υποτροπή.

Το πλάνο που υπάρχει προβλέπει ότι θα μείνει 4 εβδομάδες εκτός δράσης.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, λοιπόν, ο Ντέσερς δεδομένα θα λείψει από τις αναμετρήσεις του «τριφυλλιού» με Άρη, Φέγενορντ, Asteras Aktor, Βόλο και Μάλμε, ενώ στις 9 Νοέμβρη είναι προγραμματισμένο το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.