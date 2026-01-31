Μετά την ισοπαλία 1-1 με τη Ρόμα στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη μάχη του πρωταθλήματος, αντιμετωπίζοντας την Κηφισιά (1/2, 17:30).

Ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή των «πρασίνων» αμέσως μετά την τελευταία προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης», με τον Σαντίνο Αντίνο να συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά. Επίσης, επιστρέφουν όλοι όσοι δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι με την ιταλική ομάδα, όπως ο Αντρέας Τεττέης και ο Παύλος Παντελίδης, που θα βρεθούν απέναντι στην πρώην τους ομάδα.

