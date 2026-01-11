Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (21:00, CS1HD) τον ουραγό Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ για την 16η αγωνιστική της Super League, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να διατηρήσει την επαφή με την τετράδα της κορυφής.

Οι πράσινοι βρίσκονται στην 6η θέση με 22 βαθμούς και μία νίκη θα τους φέρει πιο κοντά στην 5άδα και την συμμετοχή τους στα πλέι οφ. Το μεγάλο νέο για τον Ράφα Μπενίτεθ είναι ότι έχει στη διάθεσή του σχεδόν ολόκληρο το ρόστερ, με σημαντικές επιστροφές και προσθήκες.

Ο Ανδρέας Τεττέη, που ήρθε από την Κηφισιά, αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να κάνει το ντεμπούτο του και μάλιστα ως βασικός στην κορυφή της επίθεσης, διεκδικώντας τη θέση με τον Σφιντέρσκι. Ο Τεττέη είναι ένας παίκτης που ο Ισπανός τεχνικός έχει παρακολουθήσει προσεκτικά και πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει λύσεις στην επίθεση.

