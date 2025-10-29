O Άντονι Θουμπιθαρέτα είναι υποψήφιος για τη θέση του τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό! Ο 64χρονος Ισπανός, επιλογή του Φράνκο Μπαλντίνι, είναι από τα ονόματα που εξετάζει ο Γιάννης Αλαφούζος, συγκεντρώνοντας μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, πολλές πιθανότητες.

Ο Ισπανός πρώην τερματοφύλακας, ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Ισπανίας για αρκετά χρόνια, αγωνίστηκε για την Αθλέτικ Μπιλμπάο και την Μπαρτσελόνα, συμμετέχοντας σε περισσότερους από 950 επίσημους επαγγελματικούς αγώνες κατά τη διάρκεια της καριέρας του σε συλλόγους.

Διορίστηκε διευθυντής ποδοσφαίρου της Μπαρτσελόνα από τον πρόεδρο Σάντρο Ροσέλ στις 2 Ιουλίου 2010, αναλαμβάνοντας από τον πρώην συμπαίκτη του στην ομάδα και εθνική ομάδα, Τσίκι Μπεγκιριστάιν.

Την προηγούμενη δεκαετία είχε υπηρετήσει την Αθλέτικ Μπιλμπάο με την ίδια ιδιότητα, συμμετέχοντας μάλιστα στην ίδρυση της γυναικείας ομάδας του συλλόγου το 2002.

Στις 27 Οκτωβρίου 2016, ανέλαβε στην ίδια θέση στην Μαρσέιγ αποχωρώντας τέσσερα χρόνια αργότερα με κοινή συναίνεση, ενώ μετά την εκλογή του Αντρέ Βίλας-Μπόας ως προέδρου της Πόρτο στις 28 Απριλίου 2024, ο Θουμπιθαρέτα έγινε διευθυντής ποδοσφαίρου των «δράκων» , θέση από την οποία αποχώρησε τον Αύγουστο του 2025.