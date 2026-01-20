Ο 37χρόνος Ουκρανός Μίκολα Μπαλάκιν θα είναι ο διαιτητής στην μάχη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League την Πέμπτη (22/1, 22:00, COSMOTE SPORT 4 HD).

Ο εν λόγω ρέφερι δεν έχει τύχει ποτέ να σφυρίξει αγώνα της αθηναϊκής ομάδας ωστόσο είναι γνώριμος τόσο σε Ολυμπιακό όσο και στον ΠΑΟΚ, καθώς είχε βρεθεί στον αγώνα των «ερυθρόλευκων» απέναντι στην Μπόντο Γκλιμτ στις 6/3/2025 με την ελληνική ομάδα να γνωρίζει την ήττα με 3-0 και στην αναμέτρηση των ασπρόμαυρων απέναντι στην Μπεϊτάρ (0-0) για τα προκριματικά του Conference League στις 27/7/2023.

Βοηθοί του Μπαλάκιν στον αγώνα θα είναι οι συμπατριώτες του Ολεξάντρ Μπερκούτ και Βίκτορ Ματίας, τέταρτος ο Βιτάλι Ρομανόφ, ενώ στο VAR θα είναι οι Ντένις Σούρμαν και Ντμίτρο Πανκίσιν.

Υπενθυμίζουμε πως η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ευελπιστεί σε ένα θετικό αποτέλεσμα για να θέσει τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση.