Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέστρεψε από εκεί που…σταμάτησε, κερδίζοντας ξανά στην Ευρώπη, μετά από 10 χρόνια!

Ο Ισπανός προπονητής κάθισε για πρώτη φορά στον πάγκο του Παναθηναϊκού σε ευρωπαϊκό ματς και είδε το «τριφύλλι» να επικρατεί με 1-0 της Μάλμε, της ίδιας ομάδας εναντίον της οποίας είχε πετύχει την τελευταία του ευρωπαϊκή νίκη (8-0) στις 8 Δεκεμβρίου 2015, όταν οδήγησε σε ευρεία επιτυχία την Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League, όπως αναφέρει σχετικά η ισπανική εφημερίδα «Marca».

Η επιστροφή του Μπενίτεθ στη Γηραιά Ήπειρο συνοδεύτηκε από ένα ρεκόρ. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μπήκε στην πρώτη δεκάδα των προπονητών που έχουν τους περισσότερους αγώνες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις με 172 ματς.

Μόνο οι Σερ Άλεξ Φέργκιουσον (273), Κάρλο Αντσελότι (267), Αρσέν Βενγκέρ (260), Ζοζέ Μουρίνιο (255), Μιρτσέα Λουτσέσκου (235), Τζιοβάνι Τραπατόνι (201), Ουνάι Έμερι (201), Πεπ Γκουαρντιόλα (193) και Γκουρμπάν Γκουρμπάνοφ (188) έχουν διευθύνει περισσότερους αγώνες από τον Μπενίτεθ, ο οποίος ισοβαθμεί με τον Γιουπ Χάινκες.