Τις 100 συμμετοχές στη Super League με τα χρώματα του Παναθηναϊκού συμπλήρωσε ο Γιάννης Κώτσιρας.

Ο Έλληνας αμυντικός αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τα χρώματα των «πράσινων» στο πρωτάθλημα στις 11 Σεπτεμβρίου 2021, στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Απόλλων Σμύρνης 4-0.

Συνολικά μετρά 155 επίσημα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, ενώ στην καριέρα του έχει 135 αναμετρήσεις με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Κώτσιρας μπήκε στη λίστα 79 ποδοσφαιριστών που έχουν τριψήφιο αριθμό αγώνων στο πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής/Super League με τον Παναθηναϊκό.