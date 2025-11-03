Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα είναι o εκλεκτός του Παναθηναϊκού για τη θέση του τεχνικού διευθυντή.

Οι «πράσινοι» εξέτασαν αρκετές περιπτώσεις για το συγκεκριμένο πόστο, καταλήγοντας στην περίπτωση του 44χρονου Ισπανού, ο οποίος εργάζεται στη Βαλένθια τα τελευταία πέντε χρόνια.

Μάλιστα ανάμεσα στις δύο πλευρές φέρεται να υπάρχει προφορική συμφωνία και πλέον απομένει να αποδεσμευτεί από τις «νυχτερίδες», προκειμένου να υπογράψει στο «τριφύλλι» και να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα ως τεχνικός διευθυντής στην ελληνική ομάδα.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα αποτελεί επιλογή του Φράνκο Μπαλντίνι με τη «συγκατάθεση» του Ράφα Μπενίτεθ.

Στη Βαλένθια, ως αθλητικός διευθυντής, ο 44χρονος πρώην επιθετικός μέσος, εντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2020.

Αρχικά ο Κορόνα ανέλαβε το τμήμα σκάουτινγκ του συλλόγου, ενώ το 2022 ανέλαβε τη θέση για την οποία προορίζεται και στον Παναθηναϊκό.

Μάλιστα από το 2022 έχει τον τίτλο του αθλητικού διευθυντή στην ισπανική ομάδα, ενώ νωρίτερα είχε διατελέσει και τεχνικός διευθυντής στην Αλμερία, από το 2017 έως το 2019.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κορόνα στο «τριφύλλι» θα έχει άμεση συνεργασία με τον Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος έχει δώσει τα χέρια με τους διοικούντες τους «πράσινους» για την επιστροφή του στην ομάδα.