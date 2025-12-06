Το επικείμενο «διαζύγιο» του Παναθηναϊκού με τον Γιώργο Τζαβέλλα, οδήγησε τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» στην απόφαση να κινηθούν για να καλύψουν το «κενό» στα αποδυτήρια της ομάδας.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού εξέτασαν διάφορα ονόματα ανάμεσα στα οποία ήταν και ο Team Manager της Κηφισιάς, Σωτήρης Κυργιάκος, ωστόσο το θέμα του δεν προχώρησε για διάφορους λόγους.

Αποφασίστηκε λοιπόν να δοθεί το «χρίσμα» στον Ζέκα Γκονσάλβες, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα Team Manager στο πλευρό του Ράφα Μπενίτεθ, διατηρώντας παράλληλα και το ρόλο που είχε ως σκάουτ του «τριφυλλιού» στις αγορές της Πορτογαλίας και της Λατινικής Αμερικής.

Ο Ζέκα θα έχει συγκεκριμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων, τόσο στην καθημερινότητα της ομάδας στο «Γ. Καλαφάτης», όσο και στα παιχνίδια.