Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς βρέθηκε στο στόχαστρο πολλών αραβικών ομάδων το τελευταίο διάστημα, καθώς προ ημερών ισπανικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν πως υπήρχε ενδιαφέρον από κλαμπ του Κατάρ, ενώ υπήρχε επίσημη κρούση (5 εκατ. ευρώ) προς τον Παναθηναϊκό κι απ’ την Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας. Η ομάδα που φαίνεται εντούτοις, πως έχει πλέον το προβάδισμα για να κάνει δικό της τον διεθνή Σέρβο μέσο είναι η Σαμπάμπ Αλ Αχλί απ’ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με την σερβική ιστοσελίδα «Sportklub» η ομάδα που έχει έδρα στο Ντουμπάι και προπονητή της τον άλλοτε «πράσινο» Πάουλο Σόουζα, έχει κάνει μία αντίστοιχα υψηλή προσφορά προς τον Παναθηναϊκό. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, το «τριφύλλι» δείχνει πως καλύπτεται απ’ την πρόταση της αραβικής ομάδας και πλέον μένει να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και του παίκτη με τον σύλλογο των Η.Α.Ε. αμέσως μετά τη ρεβάνς των «πράσινων» με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, το βράδυ της Πέμπτης (14/8, 21:00).

Οι πληροφορίες απ’ την πλευρά του παίκτη επιβεβαιώνουν το όλο θέμα κι όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, η πρόταση της Σαμπάμπ Αλ Αχλί προς τον Παναθηναϊκό ξεπερνάει τα 5 εκατ. ευρώ με τα μπόνους, ενώ η προσφορά της προς τον παίκτη είναι περίπου 2,6 εκατ. ευρώ ετησίως για διετές συμβόλαιο.

Λίγο μεγαλύτερη δηλαδή κι απ’ αυτή που είχε στα χέρια του από άλλες αραβικές ομάδες, κι όπως όλα δείχνουν ο Μαξίμοβιτς θα πωληθεί μετά τη ρεβάνς με τους Ουκρανούς για τον Γ’ προκριματικό του Europa League.

Αναλυτικά το δημοσίευμα του «Sportklub» αναφέρει:

«Ο Σέρβος μέσος Νεμάνια Μαξίμοβιτς βρίσκεται προ των πυλών της αποχώρησης απ’ τον Παναθηναϊκό και η νέα ομάδα του 30χρονου από τη Μπάνια Κοβιλιάτσα θα πρέπει να είναι η Σαμπάμπ Αλ Αχλί, μια ομάδα από το Ντουμπάι.

Πρόκειται για την ομάδα στην οποία αγωνιζόταν στο παρελθόν ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς , πρώην αρχηγός της Κρίσταλ Πάλας και πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα και της εθνικής ομάδας της Σερβίας, και στην οποία βρισκόταν στον πάγκο ο Μάρκο Νίκολιτς, πρώην προπονητής της Παρτιζάν.

Ο Μαξίμοβιτς ήταν η επιθυμία του Βέλικο Παούνοβιτς, υπό την ηγεσία του οποίου ο ύψους 1,85 εκατοστών μέσος κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων το 2015 στη Νέα Ζηλανδία, θέλοντας να πάρει τον διεθνή Σέρβο στην Οβιέδο, ένα νέο μέλος της ελίτ του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Το συμβόλαιο του Μαξίμοβιτς με τον Παναθηναϊκό ισχύει για δύο ακόμη σεζόν, αλλά οι “πράσινοι” της Αθήνας ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι με την προσφορά του συλλόγου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι σύλλογοι συμφώνησαν και ήταν στο χέρι του Μαξίμοβιτς να τελειώσει με τους υπόλοιπους όρους.

Αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Europa League θα είναι η Σαχτάρ κι ο επαναληπτικός αγώνας θα γίνει στην Κρακοβία, μετά τον αγώνα χωρίς γκολ στην Αθήνα, προγραμματισμένος για την Πέμπτη στις 8 μ.μ. (σ.σ. ώρα Σερβίας)».