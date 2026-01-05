Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα το μεσημέρι της Δευτέρας (5/1) την απόκτηση του Παύλου Παντελίδη έξι μήνες νωρίτερα σε σχέση με την αρχική συμφωνία των δύο ομάδων, με τον 23χρονο μεσοεπιθετικό να περνάει ξανά μετά από 6 χρόνια την πόρτα του «Γ. Καλαφάτης».

Ο πρώην πλέον παίκτης της Κηφισιάς δεν βρήκε «διαθέσιμο» το «11» που φορούσε στην ομάδα των βορείων προαστίων, καθώς είναι το νούμερο που φοράει ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Τάσος Μπακασέτας.

Έτσι επέλεξε το Νο23 που ήταν «κενό», συνδέοντας τον αριθμό της φανέλας του στο «τριφύλλι» με την ηλικία του.

Ο προηγούμενος παίκτης των «πράσινων» που φορούσε το «23» ήταν ο Χόρντουρ Μάγκνουσον απ’ το 2022 έως το 2025.

Από τη μεριά του ο Σωτήρης Κοντούρης, επέλεξε το Νο18, που φορούσε πέρσι στον Παναθηναϊκό ο Δημήτρης Λημνιός, ο οποίος αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι για την ολλανδική Φορτούνα Σιτάρντ.