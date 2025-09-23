Ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας, ωστόσο, θα χρειαστεί να… περιμένει λίγο ακόμη, έως ότου ο 51χρονος τεχνικός ξεκαθαρίσει τη σχέση του με την ουκρανική ομοσπονδία και το κατά πόσο θα μπορέσει να φτάσει σε ένα «βελούδινο διαζύγιο».

Την ίδια ώρα, τα ουκρανικά ΜΜΕ και συγκεκριμένα η ιστοσελίδα sport.ua δίνουν μία άλλη… διάσταση, αναφέροντας το βράδυ της Τρίτης (23/9) πως ο Ρεμπρόφ θα παραμείνει στον πάγκο της εθνικής Ουκρανίας τουλάχιστον έως το φινάλε των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, δηλαδή έως τις 16 Νοεμβρίου και τον εντός έδρας αγώνα με την Ισλανδία.

Ο Παναθηναϊκός βεβαίως δεν μπορεί να αναμένει μέχρι τότε στο… ακουστικό του και περιμένει απ’ τον Ρεμπρόφ να ξεκαθαρίσει μια και καλή την κατάσταση στις συζητήσεις που θα έχει εντός της εβδομάδας με το προεδρείο της ουκρανικής ομοσπονδίας στο Κίεβο.

Από εκεί και πέρα, είναι υπαρκτό το «σενάριο» παραμονής του στον πάγκο της Ουκρανίας μέχρι και το επόμενο διεθνές «παράθυρο» και τα ματς με την Ισλανδία (10/10, εκτός) και το Αζερμπαϊτζάν (13/10, εντός), με τον Χρήστο Κόντη να διατηρεί τα ηνία της ομάδας ως τότε, όμως είναι δεδομένο πως το «τριφύλλι» δεν θα περιμένει έως τον… Νοέμβριο, εάν ο Ρεμπρόφ δεν βρει λύση με την ομοσπονδία.

Αναλυτικά το δημοσίευμα του sport.ua:

«Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Βίκτορ Βάτσκο, ο Σεργκέι Ρέμπροφ θα παραμείνει στον πάγκο της εθνικής ομάδας τουλάχιστον έως το τέλος των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο Παναθηναϊκός πράγματι έδειξε ενδιαφέρον για τον προπονητή της Ουκρανίας, ωστόσο το κλαμπ ενημερώθηκε πως ο Ρέμπροφ δεν πρόκειται να αποχωρήσει στην παρούσα φάση.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός ονειρεύεται να οδηγήσει την Ουκρανία στο Μουντιάλ και είναι απόλυτα αφοσιωμένος σε αυτόν τον στόχο. Οι προσπάθειες του Παναθηναϊκού, προς το παρόν, δεν μπορούν να έχουν αποτέλεσμα.

Η Ουκρανία, μετά από δύο αγωνιστικές στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, έχει συγκεντρώσει μόλις 1 βαθμό, μετά την ήττα με 0-2 από τη Γαλλία και την ισοπαλία 1-1 με το Αζερμπαϊτζάν».