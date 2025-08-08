Ο Ντάβιντε Καλάμπρια, μέχρι πριν από λίγους μήνες αρχηγός της Μίλαν απ’ την οποία έχει μείνει ελεύθερος απ’ την 1η Ιουλίου, είναι εδώ και αρκετές εβδομάδες ο κύριος στόχος του Παναθηναϊκού για τη θέση του βασικού δεξιού μπακ στο «πράσινο» ρόστερ και οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» έχουν ανεβάσει τις… στροφές τους για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν μία σπουδαία μεταγραφή.

Ο 28χρονος, διεθνής Ιταλός δεξιός μπακ (7 συμμετοχές με την «σκουάντρα ατζούρα») έχει δεχθεί προσέγγιση κι απ’ τη γαλλική Λιλ, η οποία μάλιστα όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ έχει «επιστρατεύσει» και τον πρώην συμπαίκτη του στη Μίλαν, Ολιβιέ Ζιρού για να τον πείσει να συνεχίσει την καριέρα του στη Ligue 1.

Στον Παναθηναϊκό πάντως έχουν τα δικά τους «όπλα» στην υπόθεση και παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι πως θα μπορέσουν να κερδίσουν τη «μάχη» για τον 28χρονο άσο.

Οι «πράσινοι» έχουν άριστες σχέσεις με το νέο μανατζερικό γραφείο που εκπροσωπεί εδώ και λίγες εβδομάδες τον παίκτη -τη βρετανική «Base»- και η συγκεκριμένη σχέση ισχυροποιήθηκε ακόμη περισσότερο στην εξαιρετική συνεργασία που είχαν στη μεταγραφή του Γιώργου Βαγιαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας (ο Έλληνας μπακ εκπροσωπείται επίσης απ’ την «Base»).

Επίσης ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πολύ πιο υψηλή προσφορά προς τον παίκτη που μαζί με τα εφικτά μπόνους ξεπερνάει τα 2 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση σε κλειστό τριετές συμβόλαιο, ενώ η αντίστοιχη της Λιλ είναι πολύ πιο χαμηλή.

Οι «πράσινοι» μάλιστα προσφέρουν ένα πιο ελκυστικό «πακέτο» προς τον Καλάμπρια και θέση βασικού, ενώ στη Λιλ υπολογίζεται για δεύτερη επιλογή πίσω απ’ τον διεθνή Βέλγο, Τομάς Μενιέ. Κι αυτό σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο στην τελική απόφαση του Ιταλού μπακ, με τον Παναθηναϊκό να πιέζει για να φτάσει σε οριστικό «deal» και να κάνει ο παίκτης μέσα στις επόμενες μέρες το ταξίδι στην Ελλάδα.