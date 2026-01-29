Νέο δημοσίευμα από την Πολωνία επαναφέρει στο προσκήνιο το αβέβαιο μέλλον του Κάρολ Σφιντέρσκι στον Παναθηναϊκό, κάνοντας λόγο για επικείμενες προτάσεις τόσο για δανεισμό, όσο και για μόνιμη μεταγραφή του διεθνούς επιθετικού.

Σύμφωνα με τον γνωστό Πολωνό δημοσιογράφο Τόμας Βλόνταρτσικ, ο Σφιντέρσκι έχει στα χέρια του επιλογές δανεισμού από αρκετά πρωταθλήματα της Ευρώπης, αλλά και από το MLS, ενώ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Πολωνία. Στο δημοσίευμα γίνεται ειδική αναφορά στη Λέγκια Βαρσοβίας ως μία από τις ομάδες που θα μπορούσαν να κινηθούν για την απόκτησή του.

