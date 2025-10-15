Ο Παναθηναϊκός έκανε το μεγάλο «μπαμ» το απόγευμα της Τετάρτης (15/10) ολοκληρώνοντας τη (διπλή) μεταγραφή των Ανδρέα Τετέι και Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά, σε μία κίνηση… άλλων εποχών, που αιφνιδίασε τον εγχώριο ανταγωνισμό των «πράσινων» που είχε κάνει ήδη κινήσεις για τους δύο Έλληνες άσους της ομάδας των βορείων προαστίων.

Το πλέον… εντυπωσιακό στην όλη υπόθεση είναι το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός έκλεισε το θέμα εντελώς «αθόρυβα» και φτάνοντας σε συμφωνία με μία ομάδα με την οποία βρισκόταν σε «κόντρα» εδώ και λίγους μήνες, λόγω της ιστορίας με το ΟΑΚΑ.

Σαφώς μεγάλο ρόλο στην όλη συμφωνία έπαιξε το οικονομικό, καθότι ο Παναθηναϊκός θα καταβάλει 2,7 εκατ. ευρώ σε ποσό και για τους δύο παίκτες, ενώ με τα μπόνους στόχων και συμμετοχών το συνολικό κόστος θα αγγίξει τα 3 εκατ. ευρώ.

Το όλο θέμα το χειρίστηκε αποκλειστικά απ’ την αρχή ως το τέλος ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος, έχοντας πειστεί πως ήταν απαραίτητο να κάνει μία κίνηση που θα «χτυπούσε» τον εγχώριο ανταγωνισμό του Παναθηναϊκού (όλοι οι «μεγάλοι» είχαν δείξει ενδιαφέρον για τους δύο παίκτες της Κηφισιάς), ενώ θα ενίσχυε σε πολύ μεγάλο βαθμό το ελληνικό στοιχείο της ομάδας.

Ο Αλαφούζος επικοινώνησε πριν από δυο μέρες με τον ιδιοκτήτη της Κηφισιάς, Χρήστο Πρίτσα και τον ενημέρωσε πως θέλει και τους δύο παίκτες της ομάδας των βορείων προαστίων «πακέτο» στον Παναθηναϊκό.

Ο Χρήστος Πρίτσας «αιφνιδιάστηκε» σε απόλυτο βαθμό και τόνισε προς τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού πως η όλη συνθήκη ήταν λίγο… περίεργη, καθότι οι σχέσεις των δύο συλλόγων δεν ήταν καθόλου καλές, μετά τις πολύ σοβαρές διαφορές που υπήρξαν τους τελευταίους μήνες. Μάλιστα του υπενθύμισε πως το τελευταίο δίμηνο, υπήρξαν πολλές εντάσεις με συνεργάτες του ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΠΑΕ.

Ο Αλαφούζος απ’ την πλευρά του ήταν απόλυτος και… ξεκάθαρος. «Τώρα μιλάς με μένα! Δεν σε πήρα για να διαπραγματευτούμε. Σε κάλεσα για να τελειώσουμε εδώ και τώρα και τις δύο μεταγραφές…».

Για να μην υπάρξει η παραμικρή «διαρροή» πριν «τελειώσει» το θέμα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλαφούζος έκλεισε το ραντεβού με τον Χρήστο Πρίτσα στο σπίτι του μακριά από κάθε… βλέμμα, με πρόθεση να τελειώσει τις δύο μεταγραφές, όπως κι έγινε στο τέλος.

Τόσο ο Τετέι όσο κι ο Παντελίδης ενημερώθηκαν κατά τη διάρκεια της Τετάρτης (15/10) για τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά και μέσα στα επόμενα 24ωρα θα «ανέβουν» στην «πράσινη» ΠΑΕ για να υπογράψουν τα νέα συμβόλαιά τους έως το καλοκαίρι του 2029.