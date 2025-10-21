Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γιάννη Παπαδημητρίου. Ο 49χρονος είχε αναλάβει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή στο Τριφύλλι τον Μάϊο του 2023.

Η ανακοίνωση των «Πράσινων»:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Παπαδημητρίου.

Στα 2,5 χρόνια της θητείας του στη θέση του Τεχνικού Διευθυντή εργάστηκε με ζήλο, έχοντας σταθερή κατεύθυνση την ενίσχυση του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα, με γνώμονα τα συμφέροντα της ομάδας. Επί των ημερών του το Τριφύλλι κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2024, και παράλληλα η ομάδα επανήλθε σε σταθερή βάση στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εύχεται κάθε επιτυχία στον Γιάννη Παπαδημητρίου στο επόμενο βήμα του».