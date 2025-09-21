Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) στη Λεωφόρο το ντέρμπι των αιωνίων ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, οι οποίοι διασταυρώνουν τα ξίφη τους, στο ματς που ρίχνει την αυλαία της 4ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Super League.

Περιμένοντας την έλευση του αντικαταστάτη του Ρουί Βιτόρια, ο οποίος απομακρύνθηκε μετά την ήττα με 3-2 από την Κηφισιά, κι ενώ έχει προσληφθεί ο Χρήστος Κόντης ως υπηρεσιακός τεχνικός, το «τριφύλλι» κοντράρεται με τον αιώνιο αντίπαλό του, θέλοντας πάση θυσία το τρίποντο, τόσο για να βελτιώσει τη ψυχολογία του αλλά και να μην απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από την κορυφή.

Οι «πράσινοι» κέρδισαν μεσοβδόμαδα με 1-0 την Athens Kallithea FC για το Κύπελλο, αλλά μόνο μια νίκη σε ντέρμπι «αιωνίων» θα επαναφέρει την ηρεμία στον σύλλογο, που μετά το ματς με τους Πειραιώτες, θα στρέψει την προσοχή του στο εκτός έδρας ματς με τη Γιουνγκ Μπόις, για την πρεμιέρα της League Phase του UEFA Europa League (Πέμπτη 25/9, 22:00).

Από ευρωπαϊκή υποχρέωση προέρχονται οι «ερυθρόλευκοι» που έμειναν στο 0-0 με την Πάφο, για την 1η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, παίζοντας με παίκτη παραπάνω από το 25’.

Τα είχαν καταφέρει σε αντίστοιχες συνθήκες οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ κόντρα στον Πανσερραϊκό, την προηγούμενη αγωνιστική, ωστόσο δεν συνέβη το ίδιο και απέναντι στους Κύπριους, με την ομάδα του Πειραιά να χάνει σπουδαία ευκαιρία να ξεκινήσει με «τρίποντο».

Δίνοντας φανέλες βασικών στους Ντέσερς και Τσέριν παρέταξε την ομάδα του ο Κόντης, με τον Μεντιλίμπαρ στην αντίπερα όχθη να προχωρά σε έξι αλλαγές στην ενδεκάδα, εν συγκρίσει με το ματς απέναντι στην Πάφο, ξεκινώντας μεταξύ άλλων τους Καμπελά, Σιπιόνι και Νασιμέντο.

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Παναθηναϊκός: Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούριτσιτς, Ντέσερς

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Καμπελά, Στρεφέτσα, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί

Διαιτητής: Αϊτεκίν

Βοηθοί: Κοσλόφσκι, Μπορς

4ος: Ευαγγέλου

VAR: Περλ, Κουμπαράκης.