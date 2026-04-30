Ο Γιώργος Βαγιαννίδης αγωνίστηκε στο εξ αναβολής ισόπαλο 2-2 της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας με την Τοντέλα για την 26η αγωνιστική στην Primeira Liga και έφερε οικονομικό… όφελος στον Παναθηναϊκό.

Παρότι τα «λιοντάρια» πέταξαν βαθμούς και έπεσαν στην 3η θέση, ο Έλληνας αμυντικός συμπλήρωσε τις 20 συμμετοχές με τη φανέλα της Σπόρτινγκ, με μίνιμουμ παρουσίας τα 45 λεπτά. Αυτό ξεκλείδωσε το μπόνους συμμετοχών της συμφωνίας του περασμένου καλοκαιριού και ο Παναθηναϊκός θα λάβει 1 εκατ. ευρώ.

Η μεταγραφή είχε αποφέρει στον Παναθηναϊκό περίπου 13 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχει και έξτρα μπόνους στο «deal» ύψους 1 εκατ. ευρώ σε περίπτωση που η Σπόρτινγκ κατακτήσει το πρωτάθλημα έως το 2027.

Έτσι, το κόστος της μετακίνησης έχει φτάσει τα 14 εκατ. ευρώ, με το μπόνους του πρωταθλήματος να παραμένει ανοιχτό για την επόμενη σεζόν..

Ο διεθνής Έλληνας μπακ μετράει συνολικά 30 εμφανίσεις κι 7 ασίστ, με την Σπόρτινγκ εκ των οποίων οι 10 είναι ολιγόλεπτες.

Η συμφωνία προβλέπει και ποσοστό μεταπώλησης 15%, το οποίο αφορά κάθε ευρώ πάνω απ’ τα 13 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, αν ο Βαγιαννίδης πουληθεί 13 εκατ. ευρώ ο Παναθηναϊκός δεν θα εισπράξει κάποιο ποσό, ενώ στα 14 εκατ. ευρώ θα λάβει το 15% από το 1 εκατ. ευρώ της παραπάνω διαφοράς.