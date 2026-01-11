Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) στο ΟΑΚΑ τον Πανσερραϊκό, στο ματς που ρίχνει την αυλαία στην 16η αγωνιστική της Super League.

Το ριζικά ανανεωμένο τριφύλλι υποδέχεται τους ουραγούς της βαθμολογίας στο Ολυμπιακό Στάδιο (σ.σ.: λόγω της αλλαγής χλοοτάπητα στη Λεωφόρο), θέλοντας να κάνει μία νέα αρχή στο πρωτάθλημα.

Το ντεμπούτο του με τους πράσινους κάνει στο αποψινό ματς ο Ανδρέας Τεττέη, καθώς ο Ισπανός τεχνικός του έδωσε φανέλα βασικού.

Στο αρχικό σχήμα των γηπεδούχων βρίσκεται και ο Πελίστρι, στην επιστροφή του στη δράση μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα (έχει ταλαιπωρηθεί από δύο μυϊκούς τραυματισμούς και μία υποτροπή στη διάρκεια αυτής της σεζόν).

Πέναλτι με το… καλημέρα κέρδισε ο Παναθηναϊκός.

Ο Κατοίκος, μετά από παρέμβαση του VAR Φωτιά, έκανε χρήση του on field review για τράβηγμα του Ιβάν στον Τουμπά μέσα στην περιοχή, καταλογίζοντας την «εσχάτη των ποινών».

Την εκτέλεση του Τζούριτσιτς απέκρουσε ο Τσομπανίδης, ωστόσο ο Σέρβος πήρε το “ριμπάουντ” και έγραψε το 1-0 μόλις στο 4ο λεπτό.

Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 1-0

Γκολ: 4′ Τζούριτσιτς (Παναθηναϊκός)

Κίτρινες: Ιβάν (Πανσερραϊκός)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Καλάμπρια, Τουμπά, Γεντβάι, Κώτσιρας, Ζαρουρί, Τσιριβέγια, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Τσέριν, Τεττέη

Πανσερραϊκός: Τσομπανίδης, Λύρατζης, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Λιάσος, Ομεονγκά, Νάνελι, Μπρουκς, Σοφιανός, Ιβάν.

Διαιτητής: Κατοίκος, Βοηθοί: Τσολακίδης, Δέλλιος, 4ος: Νταούλας, VAR: Φωτιάς, Αντωνίου