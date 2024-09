Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) στο ΟΑΚΑ το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανσερραϊκό, για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Το ματς διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών λόγω της τιμωρίας της έδρας του «τριφυλλιού» για μία αγωνιστική, για όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση με την Athens Kallithea στη Λεωφόρο.

Ο Ντιέγκο Αλόνσο έδωσε στο ματς με τα «λιοντάρια» φανέλα βασικού στον Ουναΐ αντί του Μαξίμοβιτς.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με σύστημα 4-2-3-1. Ο Ντραγκόφσκι βρίσκεται κάτω από τα γκολπόστ, με τους Βαγιαννίδη, Ίνγκασον, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς να συνθέτουν την τετράδα στην άμυνα. Οι Αράο και Ουναΐ πήραν θέση στον άξονα, οι Τετέ-Πελίστρι είναι στα άκρα και ο Μπακασέτας πίσω από τον προωθημένο Ιωαννίδη.

Στον αντίποδα ντεμπούτο στον πάγκο του Πανσερραϊκού κάνει στο σημερινό ματς ο Χουάν Φεράντο.

Οι «πράσινοι» άνοιξαν το σκορ στο 10ο λεπτό με τον Τετέ, ο οποίος μετά από παράλληλο γύρισμα του Μλαντένοβιτς δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να σκοράρει.

Η απάντηση της ομάδας του Φεράντο πάντως ήταν άμεση, καθώς στο 15′ ισοφάρισαν με κεφαλιά του Μπετανκόρ.

Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός 1-1

Γκολ: 10′ Τετέ (Παναθηναϊκός), 15′ Μπετανκόρ (Πανσερραϊκός)

Κίτρινες: Τέρζιτς (Πανσερραϊκός)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Παναθηναϊκός: Ντραγκόβσκι, Βαγιαννίδης, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Αράο, Ουναχί, Μπακασέτας, Τετέ, Πελίστρι, Ιωαννίδης.

Πανσερραϊκός: Γκουγκεσασβίλι, Κουτσογούλας, Μπέργκστρομ, Ντάβιντσον, Φάρες, Περούτσι, Στάικος, Τέρζιτς, Τομάς, Σαλαζάρ και Μπετανκόρ.

Διαιτητής: Ευαγγέλου Βοηθοί: Απτόσογλου, Μπαλιάκας VAR: Ζαμπάλας, Καραγκιζόπουλος 4ος: Περράκης

