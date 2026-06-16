Το θέμα του δεύτερου τερματοφύλακα λύνει ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» συμφώνησαν με την Αρχεντίνος Τζούνιορς και θα διατηρήσουν στο δυναμικό τους τον Λούκας Τσάβες με την μορφή δανεισμού για ακόμα ένα χρόνο.

Στη συμφωνία παραμένει η ίδια οψιόν αγοράς που ανέρχεται στο 1 εκατ. δολάρια.

Πλέον, ο Τσάβες θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και θα βρεθεί στην προετοιμασία των «πράσινων». Μαζί με τους Κωνσταντίνο Κότσαρη και Χρήστο Γείτονα θα είναι για την ώρα οι τρεις τερματοφύλακες με τον Παναθηναϊκό να αναζητεί τον βασικό γκολκίπερ.

Ήδη το «τριφύλλι» περιμένει τις εξελίξεις για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο και προσπαθεί να πετύχει την επιστροφή του διεθνούς γκολκίπερ ή να καταλήξουν σε μία άλλη επιλογή για το Νο1 της ομάδας την επόμενη σεζόν.