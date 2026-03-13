Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως θα υπάρξει 24ωρη παράταση στη διαδικασία αγοράς εισιτηρίου για τον δεύτερο αγώνα με την Μπέτις που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Πέμπτη (19/3, 22:00) στο «La Cartuja» της Σεβίλλης.

Η πλατφόρμα άνοιξε απ’ τις 17:00 της Παρασκευής (13/3) και για ένα 24ωρο οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, μπορούν να προμηθεύονται έως και 6 εισιτήρια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για τον επαναληπτικό αγώνα του UEFA Europa League Ρεάλ Μπέτις – Παναθηναϊκός (19/3, 22:00), η διαδικασία απόκτησης εισιτηρίου θα είναι εκ νέου προσβάσιμη σε όλους από σήμερα Παρασκευή 13/3 στις 17:00 και για 24 ώρες.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να αγοράσουν έως 6 εισιτήρια και για κάθε κάτοχο θα πρέπει να συμπληρώνουν υποχρεωτικά, με κεφαλαία λατινικά, τα παρακάτω στοιχεία:

-Όνομα

-Επώνυμο

-Αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου (το ταξιδιωτικό έγγραφο που θα χρησιμοποιηθεί)

-Κινητό τηλέφωνο

-Email

Στη συνέχεια οι φίλαθλοι θα πρέπει να αποστείλουν τα στοιχεία μετακίνησής τους έως την Κυριακή 15/3 και ώρα 10:00 π.μ., μέσω συγκεκριμένης φόρμας που θα λάβουν στο email τους από το Τμήμα Εισιτηρίων.

Τα εισιτήρια αφορούν το Away Block και η τιμή τους είναι 25€».