Τις πολύτιμες υπηρεσίες του Αχμέντ Τουμπά θα στερηθεί ο Παναθηναϊκός στα δύο κρίσιμα ντέρμπι των επόμενων ημερών σε Κύπελλο και Super League, καθώς ο Αλγερινός σέντερ μπακ ταλαιπωρείται από πνευμονία και βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση του έμπειρου άσου, ο οποίος στις 13 Μαρτίου θα γιορτάσει τα 28α γενέθλιά του, είναι ελεγχόμενη, ωστόσο θα παραμείνει προληπτικά μέσα για δύο ημέρες.

Αυτό σημαίνει ότι θα απουσιάσει από τη μεθαυριανή (4/2, 20:30) πρώτη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για τα ημιτελικά του Κυπέλλου, καθώς και από το ντέρμπι «αιωνίων» της προσεχούς Κυριακής (8/2, 21:00) με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».