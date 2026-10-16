Ο Παναθηναϊκός, μετά τη νίκη του επί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, επέστρεψε στις προπονήσεις. Οι ποδοσφαιριστές των «πράσινων» προπονήθηκαν στο «Γ. Καλαφάτης» και χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ

Όσοι αγωνίστηκαν στο παιχνίδι του Conference League έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τελειώματα και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Οι «πράσινοι» την Κυριακή (16/10, 17:30, ΣΠΟΡ FM TV) αντιμετωπίζουν τον Asteras AKTOR, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.