Αν και στις συνεδριάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής της UEFA τον Οκτώβριο, το όνομα του Παναθηναϊκού «απουσίασε» απ’ τα παιχνίδια που εξέτασε το σώμα πειθαρχικού ελέγχου της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας, στις συνεδριάσεις του Νοεμβρίου οι «πράσινοι» δεν απέφυγαν την παρουσία τους στο ποινολόγιο.

Στις συνεδριάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής (UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body) που έγιναν στις 3, 13, 14, 18 και 19 Νοεμβρίου με βάσει τις εκθέσεις των παρατηρητών, μπήκαν στο «μικροσκόπιο» και οι τα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς (2/10) και τη Φέγενορντ (23/10) για τη 2η και 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τους «πράσινους» να τιμωρούνται με δύο πρόστιμα.

Το συνολικό ποσό που θα παρακρατηθεί απ’ τα έσοδα που θα έχει φέτος το «τριφύλλι» απ’ την UEFA, θα φτάσει τις 23.500 ευρώ. Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για τα εξής:

Παναθηναϊκός-Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2 – 2 Οκτωβρίου 2025

Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(c) του Πειθαρχικού Κανονισμού

Πρόστιμο: 4.500 ευρώ

Παρεμπόδιση δημόσιων διαδρόμων, Άρθρο 38 του Κανονισμού Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA

Πρόστιμο: 13.000 ευρώ

Φέγενορντ-Παναθηναϊκός 3-1, 23 Οκτωβρίου 2025

Ανάρμοστη συμπεριφορά της ομάδας, Άρθρο 15(4) του Πειθαρχικού Κανονισμού (5 κίτρινες κάρτες και άνω)

Πρόστιμο: 6.000 ευρώ

Συνυπολογίζοντας τις 117.125 ευρώ που επιβλήθηκαν στους «πράσινους» σε 4 παιχνίδια των προκριματικών σε Champions League και Europa League, το συνολικό ποσό μέχρι στιγμής που έχουν «πληρώσει» σε πρόστιμα έχει φτάσει τις 140.625 ευρώ.

Τη σεζόν 2024/25 ο Παναθηναϊκός είχε πληρώσει συνολικά 330.000 ευρώ, ενώ πρόπερσι (2023/24) είχε συνολικά με 464.500 ευρώ.