Ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού για τη θέση του προπονητή βρίσκεται το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ.

Ο 51χρονος Ουκρανός τεχνικός έχει αυτή την στιγμή (και μέχρι τον Ιούλιο του 2026) συμβόλαιο με την Εθνική της χώρας του (όντας παράλληλα και αντιπρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας) και οι πρώτες επαφές φαίνεται πως έχουν ήδη γίνει, για να βρεθεί τρόπος να απεμπλακεί από τα καθήκοντά του και να αναλάβει το «Τριφύλλι».

O Ρεμπρόφ στην καριέρα του ως προπονητής έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και ισάριθμα κύπελλα Ουκρανίας, τρία πρωταθλήματα Ουγγαρίας και ένα πρωτάθλημα στα ΗΑΕ.

Ως ποδοσφαιριστής έγινε γνωστός από την Ντιναμό Κιέβου αλλά και την Τότεναμ ενώ ως προπονητής έχει εργαστεί στις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας του και στο εξωτερικό σε Αλ Αχλί, Φερεντσβάρος και Αλ Αϊν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος Κόντης θα κοουτσάρει την ομάδα στο προσεχές ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ως υπηρεσιακός προπονητής, ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραμείνει στον σύλλογο και μετά την έλευση του νέου προπονητή.