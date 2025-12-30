Την πρώτη τους προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τρίτης (30/12) τα δύο νέα αποκτήματα των «πράσινων», ο Ανδρέας Τεττέη και ο Σωτήρης Κοντούρης, με τους παίκτες του «τριφυλλιού» να κάνουν μία μεγάλη… έκπληξη σε περισσότερους από 1.000 φίλους της ομάδας.

Στις 13:00 ήταν προγραμματισμένη στα VIP του ΟΑΚΑ η πρωτοχρονιάτικη γιορτή του «Πανάθα» στην οποία έδωσαν το «παρών» εκατοντάδες μικροί και μεγάλοι φίλοι του Παναθηναϊκού.

Δεν… περίμεναν, ωστόσο, πως λίγες ώρες αργότερα θα έβλεπαν live και τα ινδάλματά τους. Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» είχαν προγραμματίσει να γίνει η προπόνηση στο Ολυμπιακό Στάδιο και λίγο μετά τις 15:00 ξεπρόβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και προσέφεραν την ευκαιρία στους φίλους της ομάδας να παρακολουθήσουν από κοντά το πρόγραμμα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ καλωσόρισε τους Τεττέη και Κοντούρη στην οικογένεια του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, με τους δύο «νέους» των «πράσινων» να ακολουθούν όλο το πρόγραμμα.

Ο Μίλος Πάντοβιτς ακολούθησε θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα λόγω θλάσης στον δικέφαλο, ενώ ο Φικάι απουσίασε λόγω ίωσης. Η προπόνηση περιελάμβανε προθέρμανση, ρόντο, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.