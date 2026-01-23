Ολοκληρώθηκε η σημερινή (23/1) προπόνηση του Παναθηναϊκού, με τον Ράφα Μπενίτεθ να βλέπει τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό να μπαίνει στο πρόγραμμα της ομάδας.
